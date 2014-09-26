ЄС став головним ринком збуту для більшості регіонів України

Євросоюз поточного року став головним зарубіжним ринком збуту для товарів з 13 областей України, тоді як минулого року лише шість областей експортували до ЄС більше, ніж до Росії.

Про це заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Валерій П’ятницький, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«На сьогодні 13 областей мають істотно більші обсяги експорту до Європейського Союзу, ніж до Російської Федерації, а ще в одному регіоні України ці показники рівнозначні. При цьому у 2013 році лише у 6 областях нашої держави підприємства були більше орієнтованими на ринок ЄС, ніж на російський ринок», - зазначив П’ятницький.

Він сказав, що частка вітчизняного експорту до ЄС в загальному експорті перевищила одну третину, тоді як у минулі роки вона коливалася на рівні 25-26%.

Заступник міністра пояснив це істотним скороченням поставок до країн Митного союзу через створення Росією штучних перешкод для українських товарів.

«На російському ринку нібито мито також нульове, але на європейському ринку вам не створюють додаткових перешкод, а в Росії то з’ясовують, що походження товару не таке, то санітарні норми якісь не такі, і таке інше, причому це здійснено штучно», - наголосив П’ятницький.

Читайте такожУкраїна завдяки скасуванню мит збільшила експорт до Євросоюзу на 25%Він також зазначив, що штучні перешкоди на ринках МС призвели до того, що навіть Донецька і Луганська області, які традиційно мали тісні економічні зв'язки з Росією, зараз велику частину продукції, що експортується, продають до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше П’ятницький заявляв, що українські експортери вже змогли компенсувати близько 60% усіх втрат на російському ринку шляхом налагодження поставок на інші ринки. В основному компенсація відбувалася за рахунок істотного зростання поставок до країн ЄС, а також до цілої низки африканських країн.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, у січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за вказаний період становив 32,6% загального обсягу експорту, до інших країн - 67,4% (за січень-липень 2013 року - 26,9% і 73,1%, відповідно). Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 34,7%, Польщі - на 22,1%, Італії - на 13,9%, Німеччини - на 7%, Китаю і Угорщини - на 3,4%. Одночасно скоротився експорт до Росії на 23,7%, Індії - на 2,2%.