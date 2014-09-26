Реальна зарплата в Україні зменшилася на 12,7%
Реальна заробітна плата в Україні (без урахування Криму і Севастополя), в серпні 2014 року зменшилася на 12,7% порівняно з серпнем 2013 року і на 7,1% порівняно з попереднім місяцем.
Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на Державну службу статистики (Держстат) України.
За даними Держстату, значне зменшення реальної зарплати в минулому місяці спостерігалося в Донецькій (на 32,3%), Луганській (на 30,6%), Чернівецькій (на 14,1%), Київській (на 11,5%) та Волинській (на 11,4%) областях.
У Києві скорочення реальної зарплати за рік склало 9,7%.
"Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в серпні порівняно з липнем поточного року зменшилася на 4,7%, склавши 3370 грн, тоді як у липні вона становила 3537 грн, червні - 3601 грн", - наголошується в Держстаті.
Читайте такожПід НБУ через курсу долара зібралася акція протесту, будівлю закидали яйцямиНайвища заробітна плата у серпні зафіксована в Києві (5327 грн), найнижча - у Тернопільській області (2526 грн).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні за вісім місяців 2014 року склала 3399 грн.
Нагадаємо, що реальна заробітна плата фактично являє собою сукупність матеріальних і духовних благ та послуг, які можна придбати на свою зарплату (номінально виражену в кількості грн). Реальна зарплата залежить, по-перше, від рівня номінальної зарплати, а також від цін на товари і послуги та величини сплачуваних податків.
Як вже повідомлялося, в липні 2014 року реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 8,9%.
За повідомленням Нацбанку, через падіння гривні, рівень інфляції в Україні зросте до 19%.