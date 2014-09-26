Державний борг України зріс до $69,5 млрд

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 серпня 2014 року становила 69,512 млрд дол., що на 286 млн дол., або на 0,41%, більше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті у серпні порівняно з липнем зросла на 108,321 млрд грн, або на 12,9%, - до 945,766 млрд грн.

У січні-серпні державний і гарантований державою борг знизився на 3,598 млрд дол., або на 4,92%, тоді як у гривневому еквіваленті – зріс на 391,396 млрд грн, або на 61,84%.

Читайте такожУкраїна сплатила зовнішній борг ще на $75 млнДержавний і гарантований державою зовнішній борг у серпні знизився на 741 млн дол., або на 1,8%, – до 40,002 млрд дол. і становив 57,55% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг зріс на 1,027 млрд дол., або на 3,6%, – до 29,51 млрд дол.

Прямий держборг уряду України у серпні зріс на 803 млн. дол., або на 1,4%, – до 57,577 млрд дол., що становить 82,83% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг знизився на 628 млн дол., або на 1,4%, – до 30,281 млрд дол., внутрішній борг зріс на 1,431 млрд дол., або на 5,5%, – до 27,296 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 31 серпня становив 11,935 млрд дол., зокрема зовнішній – 9,722 млрд дол., внутрішній – 2,214 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 липня 2014 року становила 69,226 млрд дол., що на 284 млн дол., або на 0,41%, менше показника на початок місяця.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.