Банки повинні оприлюднити дані про своїх реальних власників до кінця року

Національний банк України зобов'язав банки завершити процес розкриття інформації про реальних власників до кінця 2014 року, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на підсумки наради керівництва НБУ з керівниками малих та середніх банків 26 вересня.

Як повідомляється, голова НБУ Валерія Гонтарева наголосила на необхідності безумовного виконання банками законодавства у сфері протидії відмиванню грошей або фінансуванню тероризму.

«Тіньові схеми, що діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв'язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати у сумлінних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства буде нести менеджмент банків», - попередила Гонтарєва.

Читайте такожНБУ хоче ліквідувати банк Клименка через відмивання 20 млрд гривень Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 24 вересня визнав неплатоспроможним «Грін Банк» у зв'язку зі здійсненням ризикової діяльності, яка створює загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів.

За інформацією регулятора, «Грін Банк» у 2012-2014 роках неодноразово порушував законодавство у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і за 2013-2014 роки провів фінансові операції з переказу коштів у готівкову форму на загальну суму близько 20 млрд грн.