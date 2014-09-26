Російський рубль через санкції наближається до 40 за долар

Рубль на торгах п'ятниці оновив історичний мінімум, упевнено подолавши позначку 39 рублів за долар. Він упав під тиском сукупності негативних чинників, таких як геополітична нестабільність і санкції, що висвітлили проблему рефінансування зовнішніх позик російськими компаніями, зниження світових фондових індексів на тлі загального уповільнення світової економіки і глобальне зміцнення долара.

Як повідомляє Reuters, котирування рубля до бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на торгах ММВБ на 19.30 мск знаходилися на рівні 43,87 рубля, вартість кошика підвищилася на 60 копійок.

Долар у секції розрахунками "завтра" торгується на рівні 39,13 рубля за долар, на 34 копійки вище закриття четверга. Євро зріс на 56 копійок до 49,66 рубля.

Активність торгів помітно перевищує середні рівні, а обсяги заявок на купівлю - досить високі, хоча й нижчі, ніж у попередній день, коли розміри лоту доходили до $1 мільярда.

Попит на долари не слабшає, тому на наступному тижні, після закінчення податкового періоду і без істотного поліпшення геополітичного тла, тенденція до ослаблення рубля може зберегтися, а Банк Росії - втрутитися в торги.

Читайте такожЕкс-міністр фінансів РФ: Росія не зможе розвиватися в ізоляції від ЗаходуУ четвер рейтингове агентство Fitch повідомило, що чекає від Центробанку РФ підтримки курсу рубля на тлі тиску на валютний ринок через зростання дефіциту валютної ліквідності.

Ціни на нафту знижуються: на 13.07 мск американський сорт WTI торгувалася на рівні $92,38 (мінус 0,16 відсотка до вчорашнього закриття), а північноморська суміш Brent коштувала $96,81 (мінус 0,2 відсотка).

Сьогоднішнє обговорення поставок газу до ЄС трохи підтримало курс рубля, але мало набагато менше значення, ніж ставка на те, що ЄС може послабити санкції.

Євросоюз, імовірно, збереже санкції проти Росії, коли його представники зберуться наступного тижня, щоб оцінити успіхи мирного процесу в Україні, кажуть дипломати.