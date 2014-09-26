Російська економіка припинила зростати

Зростання економіки РФ у серпні 2014 року сповільнилося до нуля в річному виразі, знизившись до попереднього місяця на 0,4 відсотка, говориться в щомісячному моніторингу Мінекономрозвитку, пише Reuters.

При цьому відомство підвищило оцінки зростання за липень: до 1,0 відсотка в річному виразі (попередня оцінка - мінус 0,2 відсотка), а до попереднього місяця - до 0,4 відсотка з 0,2 відсотка.

"Основним чинником перегляду цього став значний сплеск зростання експорту нафтопродуктів, який склав 39,3 відсотка за розглянутий період проти падіння на 16,6 відсотка в червні (до відповідного періоду минулого року)".

За вісім місяців ВВП РФ зріс на 0,7 відсотка.

Читайте такожРосійський рубль через санкції наближається до 40 за долар"Негативна економічна активність серпня обумовлена зниженням сезонноочищеної динаміки обробних виробництв, оптової торгівлі, будівництва і чистих податків. У серпні поточного року виробництво продукції сільського господарства перестало вносити позитивний внесок у зростання ВВП. Продовжилася тенденція скорочення темпів зростання товарного імпорту і експортних мит на нафту та газ, визначивши негативну динаміку податків на продукти та імпорт", - пише Мінекономрозвитку.

Влада прогнозує уповільнення зростання ВВП у 2014 році до 0,5 відсотка з 1,3 відсотка минулого року.