ЄС лібералізував торгівлю з Україною, а Росія блокує - голова МЗС Швеції

Більдт звертає увагу на останні дані Єврокомісії, згідно з якими за травень-червень цього року експорт української продукції до ЄС зріс на 25 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом торік, повідомляє Deutsche Welle.

"Важливо побачити як експорт з України рушив від Росії у бік ЄС. Ми лібералізуємо торгівлю - Росія блокує", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, що до Росії український експорт за перше півріччя 2014 року скоротився майже на чверть.

Читайте такожРосія введе мита на товари з України після початку імплементації угоди з ЄСОстанні статичні дані свідчать про те, що скасування мит для українських товарів, запроваджені ЄС в односторонньому режимі, позитивно впливають на українську економіку. Окрім цього, на зростання експорту вплинула девальвація гривні, російські обмежувальні заходи на постачання української продукції та зміцнення європейської економіки, зауважується в повідомленні. Від торговельних преференцій, які запровадив для української продукції Євросоюз, найбільше виграли сільгоспвиробники.

Зростання експорту на європейські ринки на 587 мільйонів доларів США загалом компенсує втрати України від зменшення експорту до Росії - 592 мільйони доларів, йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні, оприлюдненому у п´ятницю, 26 вересня. Євросоюз планує продовжити термін дії скасування мит для української продукції до грудня 2015 року в рамках тристоронніх домовленостей між Україною, Євросоюзом і Росією.