Черговий близький до "Сім'ї" Януковича банк ліквідують

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 вересня почав ліквідацію неплатоспроможного «Південкомбанку» на основі рішення Національного банку України про відкликання ліцензії і ліквідацію фінансової установи, повідомляє прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, уповноваженою особою фонду на проведення процедури ліквідації призначено Марину Славкіну.

Читайте такожУ «Промекономбанку» і «Південкомбанку» продовжили тимчасові адміністраціїЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Південкомбанк» з 26 травня строком на 3 місяці.

«Південкомбанк» працював на ринку України з 1990 року. Банк входив до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

На початку липня основний власник банку Руслан Циплаков, який володіє 49,7405% акцій банку, вийшов зі складу його акціонерів, при цьому донецька компанія «Глобус плюс» збільшила частку в статутному капіталі банку до 23,9967%.

За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом Олександра Януковича, сина екс-президента України. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку було заблоковано, а готівкові кошти заарештовано.