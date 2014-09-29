Міжбанк відкрився гривнею по 13,40 за долар

У понеділок, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів установилися на рівні 12,9500/13,4000, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро на відкритті торгів установилися на рівні 16,4300/16,9992.

До російського рубля котирування гривні на відкритті торгів становили 0,3283/0,3395.

Читайте такожНацбанк для підтримки гривні продав на валютному аукціоні майже $135 млнЯк повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 вересня, торги на міжбанківському валютному ринку України відкрилися доларом по 13,40 грн і залишилися на тому ж рівні до кінця дня.