Долар у Росії через санкції й дешеву нафту вперше в історії наблизився до 40 рублів

Рубль досяг нових історичних мінімумів до долара США і бівалютного кошика вранці понеділка через попит на американську валюту, а також на тлі низьких нафтових цін, повідомляє Reuters.

Світовий тренд на зміцнення американського долара проти більшості конкурентів підживлюється очікуваннями наближення термінів підвищення процентних ставок ФРС США. Посилення внутрішнього попиту значною мірою викликане обмеженням доступу російським банкам і компаніям до західних ресурсів в умовах необхідності погашати зовнішні позики та сплачувати відсотки.

Долар США сьогодні досяг позначки 39,50 рубля уперше в історії.

Читайте такожРосійська економіка припинила зростатиНа 11.30 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі у 39,47 рубля, що на три чверті відсотка вище закриття четверга.

Євро подорожчав майже на один відсоток до 50,10.

Котирування бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на біржових торгах на цей час знаходилися близько 44,28 рубля, що на 37 копійок вище за рівень попереднього закриття і є абсолютним максимумом.