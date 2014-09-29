ЄС офіційно відклав тимчасове застосування вільної торгівлі з Україною

Європейський Союз ухвалив офіційне рішення щодо відтермінування тимчасового застосування Угоди про асоціацію з Україною в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Європейської Ради.

У повідомленні зазначається: «Рада із загальних питань ухвалила пункт А». У розділі «пункт «А» йдеться про рішення, які не виносяться на обговорення.

Читайте такожЄС лібералізував торгівлю з Україною, а Росія блокує - голова МЗС ШвеціїЯк повідомляв УНІАН, 26 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна передала до Генерального секретаріату Ради Євросоюзу ратифікаційну грамоту щодо Угоди про асоціацію.

16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію включно із глибокою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі між ЄС і Україною.