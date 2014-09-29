Нацбанк завершив ліквідацію «Діалогбанку»

НБУ 9 листопада 2010 року призначив тимчасову адміністрацію терміном на три місяці в «Діалогбанк»

Національний банк України завершив ліквідацію «Діалогбанку», повідомила прес-служба регулятора. Згідно з повідомленням, ліквідація банку була завершена 1 вересня. Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 9 листопада 2010 року призначив тимчасову адміністрацію строком на три місяці в «Діалогбанк». Читайте такожФонд гарантування завершив виплати вкладникам «Діалогбанку» 11 травня 2011 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації ТОВ «Діалогбанк».

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