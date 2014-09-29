В Україні визнали неплатоспроможними ще два банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банки «Демарк» і «Порто-Франко» на основі рішень Національного банку України про визнання цих банків неплатоспроможними, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено в обидва банки строком на 3 місяці, з 29 вересня до 29 грудня. Тимчасовим адміністратором банку «Демарк» призначено Володимира Приходька, банку «Порто-Франко» - Ігоря Красюка.

Фонд нагадав, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банків можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, банк «Демарк» (м. Чернігів) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінустанов.

За інформацією на сайті банку, 49,76% його акцій належать власникові компанії «Фінінвест» Андрію Шинковенку, що проживає у Краснодоні Луганської області. Решта акцій належить 206 фізичним (49,65%) і 16 юридичним (0,59% акцій банку) особам.

15 вересня банк повідомив, що Фонд гарантування вкладів фізосіб проводить позапланову інспекційну перевірку банку. Фінустанова з 20 серпня не видавала готівкових коштів через банкомати і відділення у зв'язку з їх відсутністю.

Банк «Порто-Франко» з 11 серпня до 10 вересня запровадив особливий режим роботи, зокрема припинив на цей період обслуговування поточних, депозитних і карткових рахунків клієнтів-фізичних осіб.

Банк «Порто-Франко» (м. Одеса) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами згідно з класифікацією Національного банку України.