Росія через санкції може перейти на застарілу систему грошових переказів 90-х років

Центробанк РФ готується до можливого відключення системи міжбанківських переказів SWIFT, тестуючи старі канали зв'язку між банками.

Про це «Газете.Ru» розповіли два високопоставлені джерела в ЦБ.

Тестування систем міжбанківських комунікацій проходило минулого вівторка. Банки і ЦБ досліджували можливості каналів передачі й перевіряли стійкість системи при максимальному навантаженні. За результатами тестування система була визнана надійною, заявив джерело в Центробанку.

«Результати тестування показали, що система передачі транзакцій може працювати стабільно навіть при високих навантаженнях, а швидкість передачі даних залишається на прийнятному для сучасної банківської системи рівні. Тому зараз, після тестів, можна вже впевнено говорити: відключення SWIFT не позначиться на міжбанківських угодах всередині країни», - зазначає джерело.

Втім, налагодження системи міжбанківських переказів усередині Росії не знімає проблеми відправки грошей за кордон. Для її вирішення Центробанк наказав банкам почати тести старих каналів зв'язку. «Після завершення тестування системи внутрішньоросійських платежів банки повинні підняти всі договори з західними партнерами і знайти можливість налагодити транскордонні міжбанківські перекази через старі канали зв'язку, наприклад Telex. Тестування даних каналів і шлюзів має розпочатися найближчим часом», - говорить «Газете.Ru» джерело в ЦБ. Прес-служба Центрального банку не відповіла на запит «Газеты.Ru».

Читайте такожДолар у Росії через санкції й дешеву нафту вперше в історії наблизився до 40 рублівСистемаTelex у даний час вважається застарілою: вона використовувалася в банках ще у 1990-ті роки. Незважаючи на те що система банківських операцій SWIFT з'явилася у 1973 році, повсюдно використовуватися в російських банках вона почала лише десять років тому.

На думку учасників фінансового ринку, якщо SWIFT усе-таки буде відключена, перехід на Telex буде пов'язаний зі значними витратами для банків, а вони, у свою чергу, спробують перекласти свої витрати на відправників і одержувачів платежу.

Зокрема, адаптація програмного забезпечення під цю систему може коштувати до $30-50 тис. з кожного банку. При цьому в разі відключення системи SWIFT відразу ж замінити її технологіями з минулого не вийде: як вдалося з'ясувати «Газете.Ru», терміни переходу на Telex можуть бути досить істотними.

Час, необхідний на стиковку з банківською операційною системою, профільні співробітники російських банків оцінюють в один місяць.

Справа в тому, що перехід на нинішні стандарти SWIFT ЦБ почав здійснювати ще в 2005 році, тому зараз від роботи з SWIFT залежить велика частина банківських програм.

Якщо перехід на Telex все-таки відбудеться, кожен платіж з іноземними банками буде проходити довше, ніж у системі SWIFT, і коштувати при цьому дорожче. «Система Telex завжди була надійною, тільки не дуже зручною. При використанні системи Telex нічого не працює в автоматичному режимі, кожен платіж знаходиться в напівручній обробці, через що необхідно залучати додаткові людські ресурси. При цьому кожна платіжка в цій системі коштує значно дорожче», - говорить керівник служби казначейства "Связь-банка" Кирило Звержанський.

На думку опитаних учасників ринку - топ-менеджерів банків та працівників казначейства, після повернення до системи Telex платежі з іноземними банками можуть подорожчати у два-три рази.

Незважаючи на те що в цілому замінити систему SWIFT можна, використовуючи міжбанківську систему ЦБ (регулятор уже запропонував її використовувати для внутрішніх платежів в рублях у випадку відключення від SWIFT), а для проведення платежів з іноземними партнерами - Telex, далеко не всі учасники ринку впевнені в тому, що ця конструкція зможе замінити SWIFT.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент закликає ЄС розглянути в якості нових санкцій можливість виключення Росії з системи Swift.

Довідка УНІАН. SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш ніж на $6 трлн, у ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій у 210 країнах.

За статутом SWIFT у кожній країні співтовариства створюються група членів та група користувачів. У РФ їх об'єднує асоціація "РосСВИФТ".