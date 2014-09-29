Гривня закрила міжбанк на позначці 13,40 за долар

У понеділок, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні ранкових значень - 12,95/13,40 грн/дол.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 16,4490/17,0193 грн/євро проти 16,4300/16,9778 грн/євро, на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3217/0,3393 грн/рубль проти 0,3275/0,3387 грн/рубль, на 12:00.