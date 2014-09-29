Електронна система держзакупівель запрацює наприкінці року

Електронна система державних закупівель, яка розробляється кілька місяців в Україні за участю представників парламенту, профільних міністерств і грузинських експертів, має запрацювати в тестовому режимі вже в грудні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі в понеділок повідомив експерт з питань впровадження системи електронних тендерів Давид Марганія.

«Ми йдемо від простого до складного. Ми домовилися про мінімальний продукт, який потрібен для того, щоб запустити систему. Це повинно відбутися вже в грудні цього року. А потім вже всі інші модулі та функції, які потрібно додатково пристроювати до системи, що станеться пізніше, вже на другому етапі», - зазначив Марганія.

За його словами, вже розроблена не лише концепція системи, але й її технічні характеристики. При цьому зараз перед командою експертів стоїть завдання більш детально прописати всі технічні питання, після чого можна буде приступати безпосередньо до практичної розробки самої системи.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Ксенія Ляпіна зазначила, що запуск електронних торгів у системі державних закупівель не повністю подолає корупцію, проте значно скоротить її відсоток. Крім того, вона вважає, що необхідно впроваджувати електронні торги і під час продажу майна, отриманого в процесі банкрутства.

«Ми розуміємо, що це буде реальний антикорупційний крок. Таким же кроком можуть бути електронні аукціони з продажу не тільки арештованого майна, а й майна, отриманого в процесі банкрутства. У нас тут є велика проблема, і вона також упирається в корупцію», - зазначила Ляпіна.

Водночас, під час круглого столу представник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України висловив ряд технічних зауважень, які, на думку відомства, можуть порушити безпеку процесу держзакупівель. Учасники зустрічі домовилися провести спільну зустріч для обговорення проблемних питань.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня пілотного проекту розробники електронних торгів у сфері держзакупівель представили концепцію нової системи, а також підписали меморандум з представниками різних відомств і служб, а також приватними компаніями для розробки та реалізації даного проекту. За словами заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа, нова система дозволить малому і середньому бізнесу брати участь у тендерах на рівні з великими компаніями.

Сфера державних закупівель в Україні є однією з найбільш корупційних. З 2010 року стали широко використовувати тіньові схеми в розподілі бюджетних коштів. Для цього створювалися непрозорі процедури проведення тендерів, «фірми-прокладки» для накручування ціни, закупівля часто проводилася в одного учасника і т.д. За словами міністра юстиції Павла Петренка, влада України під керівництвом екс-президента Віктора Януковича виводила з державного бюджету України близько 150 млрд грн на рік через зловживання на тендерах із держзакупівель.