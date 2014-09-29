У НБУ запевняють, що «ДНРівці» не зможуть підробити гривню

Українська гривня має високий ступінь захисту від можливих підробок, зокрема з боку самопроголошеної «ДНР», повідомила прес-служба Національного банку України.

Регулятор нагадав, що останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на базі одного з поліграфічних підприємств міста Донецька представники так званої «ДНР» планують організувати виготовлення підроблених банкнот національної валюти України.

«Національний банк України заявляє, що така інформація носить відверто провокаційний характер з метою дестабілізувати фінансову систему України і підірвати довіру населення України до національної валюти, заподіяти шкоди іміджу центрального банку держави», - йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що згідно із Законом України "Про Національний банк України" випуск і обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються. Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.

«Українська гривня має високий рівень захисту від підробок, оскільки Національний банк України використовує сучасні технології для виготовлення грошових знаків», - наголошується у повідомленні.

Разом з тим Нацбанк зазначив, що ситуація з підробленими банкнотами національної валюти контрольована, і не носить загрозливого характеру.

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Як повідомляв УНІАН, більшість вилучених із обігу в Україні у 2013 році підроблених грошей, як і в минулі роки, - це банкноти номіналом 20, 50, 100 і 200 гривень.

За інформацією Нацбанку, за підсумками 2013 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало приблизно 3,5 шт. підроблених, у 2012 році - 4,1 шт., у 2011 році - 3,4 шт.

Нацбанк підкреслює, що ця статистика значно краща, ніж у країнах Європейського Союзу і Росії.

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Згідно з інформацією на офіційному сайті Європейського центрального банку, за підсумками 2013 року на 1 млн шт. справжніх банкнот євро припадало приблизно 43 шт. підроблених, у 2012 році - 35 шт., у 2011 році - 46 шт.

За даними на офіційному сайті Банку Росії, в 2013 році на 1 млн шт. справжніх банкнот російських рублів припадало приблизно 9 шт. підроблених, у 2012 році - 13,6 шт., у 2011 році - 15 шт.