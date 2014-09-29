Держбюджет втратив кілька мільярдів гривень через незаконні дії екс-посадовців ДП "Укрспирт"

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться низка розслідувань щодо злочинів, які були скоєні колишнім керівництвом та окремими посадовими особами ДП «Укрспирт» у період 2012-2014 років, повідомляє прес-служба Державної фіксальної служби.

На сьогодні встановлено факти розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, ухиляння від сплати податків, використання фіктивних СПД і зловживання службовим становищем із боку колишнього керівництва та посадовців підприємства.

Одним із показових прикладів злочинної діяльності посадовців ДП «Укрспирт», стала організація незаконного масового виробництва алкогольних напоїв, які замість акцизних марок обклеювалися подібними на них рекламними етикетками. Слідство встановило використання 162 млн. одиниць таких рекламних етикеток, причому офіційне замовлення на поліграфкомбінаті «Україна» складало біля 200 млн. етикеток. Тільки від використання цієї злочинної схеми бюджет недоотримав 1 млрд. 588 млн. грн. акцизного податку.

Окрім цього, у 2012-2014 роках, підприємствами які входять до структури ГП «Укрспирт», під виглядом «компонента моторного палива альтернативного» було реалізовано великий обсяг незаконно виробленого «непідакцизного» спирту, через що бюджет недоотримав 860 млн. грн.

Слідство також встановило факт заволодіння посадовими особами ГП «Укрспирт» державними коштами в розмірі понад 900 млн. грн., внаслідок реалізації фіктивних господарських операцій.

Як заявив Перший заступник Голови ДФС України Володимир Хоменко, діяльність посадових осіб ДП «Укрспирт» у 2012-2014 роках має всі ознаки організованої злочинної групи, а спричинені ними втрати держбюджету складають кілька млрд. грн. При цьому, мова йдеться не про підпільні кримінальні структури, а про діяльність державного підприємства, керівників якого призначав Кабмін, і яке мало впроваджувати державну політику – зазначив В. Хоменко.