Наглядова рада «Ощадбанку» звільнила першого заступника голови правління

Наглядова рада державного «Ощадбанку» 26 вересня звільнила першого заступника голови правління банку Євгенія Березовського, повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Березовський працював на зазначеній посаді в банку протягом 4-х років. Інших подробиць банк не уточнив.

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Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.