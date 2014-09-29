На переоснащення армії наступного року виділять 10 мільярдів

Міністерство оборони України передбачило у державному бюджеті України на 2015 рік 10 млрд грн на купівлю нового озброєння і військової техніки з 47 млрд грн загальної потреби у фінансуванні армії наступного року.

Як повідомила УНІАН в ексклюзивному коментарі прес-служба Міністерства оборони, 10 млрд грн, або 20% потреби армії, Міноборони планує направити на купівлю нового озброєння і військової техніки. 62% підуть на утримання військових, включаючи грошове забезпечення, заробітну плату і харчування, комунальні витрати, утримання зброї і військової техніки. 12% відведено на підготовку військ.

Директор департаменту фінансів Міноборони Іван Марко в коментарі УНІАН пояснив, що цього року витрати Міноборони по держбюджету становитимуть 27 млрд грн, а наступного року міністерство розраховує одержати додаткові 20 млрд грн фінансування.

«Генштаб, виходячи з поставлених завдань і стану озброєння, визначив потребу у 47 млрд грн. Це мало, але ми не можемо розраховувати на більше, враховуючи ситуацію в країні», - сказав Марко.

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Як повідомляв УНІАН, Міноборони станом на 26 вересня одержало 17,878 млрд грн на фінансування Збройних сил України у 2014 році, що становить 66,1% запланованого обсягу 26,9 млрд грн.