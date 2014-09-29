Банк «Фінанси та Кредит» збільшить статутний капітал на 25%

Банк «Фінанси та Кредит», що входить до групи найбільших, планує збільшити свій статутний капітал на 700 млн грн, або на 25%, до 3,5 млрд грн, повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення мають прийняти акціонери банку 31 жовтня на позачергових зборах. Банк планує збільшити капітал шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2014 року акціонери банку «Фінанси і Кредит» завершили внесення 500 млн грн у статутний капітал банку, таким чином збільшивши його на 21,7% - до 2,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,55%) і F&C Realty (49,58%). У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.