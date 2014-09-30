Гривня продовжує триматися на позначці 13,40 за долар

У вівторок, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні закриття торгів 29 вересня - 12,95/13,40 грн/дол.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні до євро до відкриття торгів встановилися на рівні 16,4300/17,0086 грн/євро проти 16,4490/17,0193 грн/євро на закриття торгів у понеділок.

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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3291/0,3406 грн/рубль проти 0,3217/0,3393 грн/рубль на закритті торгів 29 вересня.