Нацбанк пом'якшив вимоги за кредитами до Фонду гарантування вкладів

Про це йдеться в постанові регулятора від 29 вересня «Про внесення змін до Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», опублікованій на сайті НБУ.

Згідно з документом, Нацбанк надає фонду кредит під забезпечення держоблігаціями України в межах номінальної вартості цих цінних паперів із урахуванням відсотків за три місяці користування кредитом, а також під забезпечення майнових прав за майбутніми надходженнями на рахунок фонду в НБУ в межах 80% від суми таких надходжень із урахуванням відсотків за три місяці користування кредитом.

Нагадаємо, що раніше при розрахунку максимальної суми кредиту залежно від забезпечення по ньому враховувалася сума відсотків за весь період користування таким кредитом.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк кредитував Фонд гарантування вкладів фізосіб на 4,8 млрд грн і має намір надати ще близько 6 млрд грн кредитних коштів.

Із початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в 22 банки, включаючи «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».