Держборг Франції вперше перевищив 2 трлн євро

Державний борг Франції вперше подолав психологічно важливу позначку в 2 трлн євро, за підсумками другого кварталу поточного року загальний обсяг заборгованості країни склав 2,023 трлн євро.

Про це повідомив Національний інститут статистики і економічних досліджень (Insee), передає Прайм.

Порівняно з першим кварталом держборг збільшився на 28,7 млрд євро і до кінця червня досяг 95,1% ВВП.

Згідно з прогнозами уряду, планку в 95,1% ВВП держборг повинен був досягти лише до кінця цього року.

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Коментуючи сьогоднішні дані Insee, у міністерстві фінансів республіки вказали на те, що надмірна заборгованість у Франції склалася ще під час правління правоцентристів. З 2002 по 2012 роки, нагадали у відомстві, розмір держборгу збільшився з 930 до 1,86 млрд трлн євро.

"Політика, яку проводить уряд зараз, ґрунтується одночасно на оздоровленні державних фінансів за рахунок програми бюджетної економії і на стратегії зростання, яка повинна дозволити в подальшому зупинити зростання боргу", - запевнили в Мінфіні.