Зростання експорту в ЄС дозволило Україні компенсувати до половини втрат на ринку Росії

Збільшення українського експорту до країн Європейського Союзу дало змогу компенсувати до половини втрат, яких зазнали українські товаровиробники в результаті закриття російського ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, торговий представник України Валерій П'ятницький.

«Наскільки компенсується російський ринок? На половину «відіграли» за рахунок збільшення експорту до ЄС та на інші ринки Азії та Близького Сходу. Звичайно, це не компенсувало (втрат - УНІАН) в повному обсязі. Але головне, що цього року обсяг торгівлі буде в будь-якому разі вищий за найгірший - кризовий показник 2009 року. Ті тенденції, які ми бачимо, дають підстави вважати, що загальний експорт буде більший (порівняно з 2009 роком)», - сказав П'ятницький.

Він зазначив, що ключову компенсаційну роль відіграє експорт агропродукції.

«Зараз йде аудит на підприємствах молочної галузі. Якщо все буде добре, то питання виходу на російський ринок для них не стоятиме так гостро, тому що буде можливість виходити на інші ринки», - зазначив заступник міністра.

Водночас він зазначив, що ситуація з експортом металургії, хімічної продукції та продукції машинобудування дещо складніша, оскільки багато в чому українське виробництво в цих сегментах було орієнтоване виключно на російський ринок і тому знайти заміну цьому ринку вкрай складно.

«Що стосується експорту металургії, то певною мірою збільшився експорт до країн ЄС і на ринки Азії. Але тут ми можемо говорити про те, що у нас для металургів є власна ресурсна база. Хімія - тут складніше, через істотну ресурсну складову, яку треба закуповувати за валюту. Складно з машинобудуванням. Те, що експортувалося на російський ринок, на інших ринках не завжди потрібно. Знайти відразу ринки збуту вкрай складно. Крім того, за деякими напрямками росіяни реалізували програми імпортозаміщення - наприклад, в сегменті виробництва вагонів і піввагонів», - наголосив П'ятницький.

Водночас він зазначив, що Україні вдалося зберегти оборот торгівлі на всіх ринках, де відсутня будь-яка політична складова. «Ми, наприклад, зберегли ринок Білорусі. Там, де немає політичної складової, там торгівля зберігається в колишніх обсягах», - зазначив торговий представник.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України у 2014 році на 11,6%, імпорту в Україну - на 21,1%, у зв'язку з ситуацією на сході країни і погіршенням відносин з Російською Федерацією.

За прогнозами експертів, обсяг українського експорту до Росії за підсумками 2014 року може знизитися щонайменше на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі.

Негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією в першому півріччі 2014 року становило 2,46 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становило 568,4 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 3,982 млрд дол.