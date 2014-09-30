Долар офіційно подорожчав на майже п'ять копійок – до 12,94 гривні

Після дводенного утримання офіційного курсу долара США на рівні 12,90 гривні сьогодні Нацбанк не зумів втримати "зеленого" і той подорожчав майже на п'ять копійок, повідомляє ТСН.

Тож із 14:00 сьогоднішнього дня долар коштує 12,94 грн, євро – 16,44 грн, а російський рубль – 32 копійки.

Тим часом гривня б'є світові антирекорди із постійного подорожчання долара. За всі свої 18 років існування гривня знецінилася у порівняння із "зеленим" у понад сім разів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні закриття торгів 29 вересня - 12,95/13,40 грн/дол.

Котирування гривні до євро до відкриття торгів встановилися на рівні 16,4300/17,0086 грн/євро проти 16,4490/17,0193 грн/євро на закриття торгів у понеділок.

Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3291/0,3406 грн/рубль проти 0,3217/0,3393 грн/рубль на закритті торгів 29 вересня.