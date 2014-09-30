Україна ввела митне декларування вантажів з окупованого Криму

Україна з 27 вересня, відповідно до закону про вільну економічну зону в Криму, запровадила митне декларування вантажів, що надходять на територію півострова й вивозяться з анексованої території на материкову частину України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Анатолій Макаренко.

«У зв'язку з анексією Криму й з тими подіями, що відбуваються на кордоні з Херсонською областю та Кримом, із 00:00 годин минулої суботи (27 вересня – УНІАН) було запроваджено режим закону, який прийнято Верховною Радою про вільну економічну зону», - зазначив Макаренко.

За його словами, українська митниця тепер працює на кордоні з Кримом у режимі міжнародного пункту пропуску.

«Українська митниця працює на кордоні Херсонської області та Криму в режимі, який відповідає режиму функціонування міжнародних пунктів пропуску. Митний контроль, оформлення, переміщення транспортних засобів, громадян, виконується відповідно до умов переміщення громадян і товарів як у міжнародних пунктах пропуску», - пояснив голова митниці.

За даними Макаренка, з 27 вересня 120 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вже оформили відповідні декларації.

Читайте такожЗакон про вільну економічну зону Криму набуде чинності з 27 вересня«Якщо вони переміщаються на територію Криму, то це експортна декларація переміщення в режимі експорту вільної економічної зони. Якщо товари переміщаються з кримської території, на них складається декларація імпорту на територію України», - сказав Макаренко.

При цьому голова митниці підкреслив, що вже з 1 жовтня Росія також запроваджує декларування товарів, що ввозяться й вивозяться з анексованого Криму.

«Інформую вас, що з 1 жовтня РФ також запроваджує декларування товарів, транспортних засобів та інших предметів при в'їзді та виїзді з Криму», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Державній фіскальній службі неодноразово заявляли, що через кримський кордон йде неконтрольований потік контрабандної продукції. Також Міністерство фінансів висловлювало стурбованість зростанням потоку товарів, які надходять на територію України з Криму без сплати податків і зборів.

Закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму та Севастополі, набув чинності в Україні з 27 вересня. Згідно із законом, поставки товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, потрапляє під регулювання тарифних і нетарифних торгових обмежень.