Гривня на міжбанку вже четвертий день тримається на рівні 13,40 за долар

У вівторок, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів установилися на рівні ранкових значень - 12,95/13,40.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на закриття торгів знизилися до 16,4490/17,0193 проти 16,3157/16,8826 на 12:00.

До російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3274/0,3390 проти 0,3290/0,3400 на 12:00.

Читайте такожБанкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривеньНагадаємо, що курс гривні на міжбанківському ринку до останнього часу вирізнявся підвищеною волатильністю. Так, 24 вересня на відкритті міжбанку долар подорожчав до 14,95 грн. Однак на закриття торгів цього дня українська валюта сильно зміцнилася - до обіцяного Нацбанком рівня 12,95.

Наступного дня, 25 вересня, гривня на міжбанку знову різко впала - до 13,40 за долар. На закриття торгів цього дня національна валюта піднялася на 10 копійок - до 13,30.

У п'ятницю, 26 вересня, міжбанк відкрився на рівні 13,40 грн за долар. На цій позначці гривня тримається і сьогодні.