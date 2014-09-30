Дефіцит держбюджету України збільшився на 1,3%

Дефіцит державного бюджету України в січні-серпні 2014 року становив 35,205 млрд грн, що на 451,6 млн грн, або на 1,3%, більше дефіциту за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-серпень 2014 року становив 35 204,5 млн грн, що відповідає 44% річного планового показника», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за січень-серпень виконано з дефіцитом 28,634 млрд грн, що на 5,991 млрд грн, або на 17,3%, менше дефіциту за аналогічний період 2013 року. Загальний фонд держбюджету за січень-серпень зведено з дефіцитом 29,951 млрд грн, що на 8,429 млрд грн, або на 21,9%, менше дефіциту за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету в січні-серпні становили 230,574 млрд грн, що на 12,785 млрд грн, або на 5,8%, більше показника за аналогічний період минулого року. Доходи зведеного бюджету за цей період становили 295,751 млрд грн, що на 11,155 млрд грн, або на 3,9%, більше, ніж роком раніше. До загального фонду держбюджету за січень-серпень надійшло 204,889 млрд грн, і таким чином порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 17,265 млрд грн, або на 9,2%.

Читайте такожПроект держбюджету-2015 передбачає зростання економіки на 2% за інфляції 13%Касові витрати держбюджету в січні-серпні становили 264,239 млрд грн, що на 12,128 млрд грн, або на 4,8%, більше показника за аналогічний період минулого року. Витрати зведеного бюджету за цей період становили 322,818 млрд грн, що на 4,071 млрд грн, або на 1,3%, більше, ніж роком раніше. Витрати загального фонду держбюджету в січні-серпні становили 232,543 млрд грн, і таким чином порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 6,122 млрд грн, або на 2,7%.

Також повідомляється, що в січні-серпні погашення основної суми боргу держбюджету становило 65,694 млрд грн, зокрема внутрішнього боргу – 40,041 млрд грн, зовнішнього – 25,653 млрд грн. Державні запозичення на фінансування бюджету проведено в обсязі 96,827 млрд грн, зокрема на внутрішньому ринку – 41,458 млрд грн, із зовнішніх джерел – 55,369 млрд грн.

Надходження від приватизації державного майна в січні-серпні становили 55,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2014 року становив 32,788 млрд грн, що на 2,518 млрд грн, або на 8,32%, більше дефіциту за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з допрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати – 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу – 806,962 млрд грн.