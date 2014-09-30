Рубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня

Рубль завершив гірший за 16 років квартал оновленням абсолютних мінімумів до долара і бівалютного кошика після повідомлень про можливі обмеження руху капіталу, конфлікту на сході України, санкцій Заходу, дешевої нафти і глобального попиту на американську валюту.

Як повідомляє Reuters, проти долара рубль втратив у третьому кварталі більше 16 відсотків, з них 6,5 відсотка - у вересні.

У вівторок, 30 вересня, курс долара злетів на позначку 39,89 рубля, що стало історичним піком американської валюти на російських торгах.

Бівалютний кошик в цей же час на короткий час "зайшов за буйки" плаваючого коридору ЦБ 35,40-44,40, сформувавши абсолютний максимум на 44,47 рубля.

Це сталося після повідомлення агентства Bloomberg про те, що ЦБР розглядає можливість введення тимчасових обмежень на рух капіталу в разі посилення його відпливу з країни. Про це агентству повідомили два чиновника, знайомі з обговоренням. Спростування Центробанку дозволило розрядити ситуацію.

Євро торгувався поблизу позначки 49,95 рубля, втрачаючи 9 копійок - тут рублю дозволили зберегти обличчя світові тенденції на ослаблення єдиної європейської валюти, через що його квартальні втрати трохи менше 7 відсотків.

Проти рубля у вівторок спрацювала і новина про те, що ЄС залишив чинними санкції проти Росії, яку Захід звинувачує в підтримці сепаратистів на сході України.

Введення західних санкцій, зокрема обмеження доступу на ринки капіталу ряду найбільших банків і нафтових компаній РФ, стало основною причиною ослаблення рубля в третьому кварталі.

Читайте такожЄС залишив у силі санкції проти РФТепер корпораціям і банкам проблематично перекредитовуватися на західних ринках, при тому, що боргове навантаження залишається значним. Зокрема, у вересні брутто-обсяг виплат за кредитами та відсотків становив $22 мільярди, у наступні два місяці - трохи більше $20 мільярдів, і в грудні - майже $35 мільярдів.

У вересні додатковий тиск на рубль, на думку учасників ринку, мав домашній арешт глави АФК "Система" Володимира Євтушенкова, а геополітичним чинником нестабільності виступили ситуація на сході України та оцінка ступеня участі в конфлікті Росії.

Проти рубля грало і зміцнення американської валюти на форексі - долар злетів до чотирирічного максимуму до кошика валют і дворічного максимуму до євро у вівторок на тлі різних очікувань щодо політики ФРС і ЄЦБ.