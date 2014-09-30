Рубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня
Сьогодні курс долара злетів на позначку 39,89 рубля, що стало історичним піком американської валюти на російських торгах.
Рубль завершив гірший за 16 років квартал оновленням абсолютних мінімумів до долара і бівалютного кошика після повідомлень про можливі обмеження руху капіталу, конфлікту на сході України, санкцій Заходу, дешевої нафти і глобального попиту на американську валюту.
Як повідомляє Reuters, проти долара рубль втратив у третьому кварталі більше 16 відсотків, з них 6,5 відсотка - у вересні.
У вівторок, 30 вересня, курс долара злетів на позначку 39,89 рубля, що стало історичним піком американської валюти на російських торгах.
Бівалютний кошик в цей же час на короткий час "зайшов за буйки" плаваючого коридору ЦБ 35,40-44,40, сформувавши абсолютний максимум на 44,47 рубля.
Це сталося після повідомлення агентства Bloomberg про те, що ЦБР розглядає можливість введення тимчасових обмежень на рух капіталу в разі посилення його відпливу з країни. Про це агентству повідомили два чиновника, знайомі з обговоренням. Спростування Центробанку дозволило розрядити ситуацію.
Євро торгувався поблизу позначки 49,95 рубля, втрачаючи 9 копійок - тут рублю дозволили зберегти обличчя світові тенденції на ослаблення єдиної європейської валюти, через що його квартальні втрати трохи менше 7 відсотків.
Проти рубля у вівторок спрацювала і новина про те, що ЄС залишив чинними санкції проти Росії, яку Захід звинувачує в підтримці сепаратистів на сході України.
Введення західних санкцій, зокрема обмеження доступу на ринки капіталу ряду найбільших банків і нафтових компаній РФ, стало основною причиною ослаблення рубля в третьому кварталі.
Читайте такожЄС залишив у силі санкції проти РФТепер корпораціям і банкам проблематично перекредитовуватися на західних ринках, при тому, що боргове навантаження залишається значним. Зокрема, у вересні брутто-обсяг виплат за кредитами та відсотків становив $22 мільярди, у наступні два місяці - трохи більше $20 мільярдів, і в грудні - майже $35 мільярдів.
У вересні додатковий тиск на рубль, на думку учасників ринку, мав домашній арешт глави АФК "Система" Володимира Євтушенкова, а геополітичним чинником нестабільності виступили ситуація на сході України та оцінка ступеня участі в конфлікті Росії.
Проти рубля грало і зміцнення американської валюти на форексі - долар злетів до чотирирічного максимуму до кошика валют і дворічного максимуму до євро у вівторок на тлі різних очікувань щодо політики ФРС і ЄЦБ.