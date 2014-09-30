Генпрокуратура розслідує нову справу проти Януковича і Азарова

Генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив, що екс-президенту Віктору Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та екс-міністру фінансів Юрію Колобову буде оголошено про підозру у створенні за кошти державного бюджету окремої мережі спецзв'язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав на прес-конференції.

Ярема повідомив, що у період із жовтня 2010 року по липень 2013 року Янукович, за попередньою змовою із групою осіб, зокрема, Азаровим, Колобовим, першим заступником міністра фінансів України Анатолієм Мярковським, головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Геннадієм Рєзніковим, членом наглядової ради "Укртелекому" Сергієм Дзеником та директором товариства «ESU» Іллею Солодовським, "зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч державним інтересам, умисно, з корисливих мотивів, організували фінансування за рахунок державного бюджету виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаціної мережі спеціального зв'язку».

Читайте такожРосія серйозно занервувала через відкриття кримінальної справи проти КолобоваЗазначені роботи, згідно з умовами приватизації ВАТ "Укртелеком" та договорами купівлі-продажу від 11 березня 2011 року, мали здійснюватися за рахунок коштів замовника - ESU.

«Сьогодні підготовлена і вже декому оголошена підозра у вчинені цього злочину», - сказав Ярема. Він додав, що стосовно підозрюваних осіб вирішується питання обрання запобіжного заходу.