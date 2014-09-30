Україна за 8 місяців знизила експорт до країн Митного союзу на 30%

За даними Укрзовнішекспертизи, падіння українського експорту до країн Митного союзу становить в середньому 30% за 8 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

“За результатами презентації, проведеної Укрзовнішекспертизою, падіння нашого експорту до країн Митного союзу наразі складає в середньому 30% за 8 місяців. Водночас, є позитивна динаміка збільшення експорту в країни Європейського Союзу, особливо після застосування преференцій з боку ЄС у нас зростання на 1 млрд 300 млн дол., що становить понад 15%”, - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що уряд готує контрзаходи щодо захисту українських товаровиробників і українського ринку у зв'язку з агресивною політикою Російської Федерації. “Мова не йде про те, щоб повністю закрити зараз кордон. Дійсно, вживатимуться контрзаходи, зараз Міністерство економічного розвитку і торгівлі готує перелік товарів, по яких будуть включені контрзаходи”, - сказала Зеркаль, додавши, що цей перелік готується разом з українськими товаровиробниками.

Читайте такожЄС став головним ринком збуту для більшості регіонів УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України.

Згідно із текстом закону, його завданнями є захист національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності, протидія тероризму, захист і відновлення порушених прав українських громадян. Санкції можуть бути введені проти іноземної держави, фізичної або юридичної особи іноземної держави, осіб без громадянства, проти терористів та їх прибічників.

Підставами для введення санкцій є прямі або потенційні погрози іноземної держави, фізичних або юридичних осіб стосовно суверенітету України, її територіальної цілісності, окупація території України або створення бар'єрів для економічного зростання України, спричинення матеріального збитку. Також підставами для введення санкцій можуть бути рішення Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, рішення і регламенти Ради Європи, факти порушення Загальної декларації прав людини або Статусу ООН.

Попередній список персональних санкцій включав 172 фізичні і 65 юридичних осіб із РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.