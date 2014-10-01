МВФ знизив прогноз зростання російської економіки наступного року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що нинішньому році в Росії економічне зростання становитиме 0,2% ВВП, прогноз на 2015 рік знизився до 0,5% ВВП.

Як повідомили кореспонденту ТАСС обізнані джерела у Вашингтоні, такий прогноз закладено в нову доповідь фонду, яка повинна бути поширена 7 жовтня напередодні чергових річного зборів керівних органів МВФ і Світового банку.

Однак фахівці попередили, що оцінки для конкретних країн деколи уточнюються в найостанніший момент.

Читайте такожРубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівняДля Росії ці оцінки переглядалися фондом в останній раз минулого літа, коли йшли традиційні щорічні консультації про стан національної економіки на підставі 4-ї статті Статуту МВФ. 1 липня за їх підсумками було оприлюднено звіт, згідно з яким у РФ у 2014 і 2015 роках очікувалося зростання відповідно на 0,2% і на 1% ВВП.