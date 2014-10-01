Гривня на міжбанку тримається на 13,40 за долар уже п'ятий день

У середу, 1 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкриття торгів знову встановилися на рівні 12,95/13,40, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро на відкриття торгів становили 16,3416/16,9094.

До російського рубля котирування гривні на відкриття торгів установилися на рівні 0,3264/0,3379.

Читайте такожБанкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривеньНагадаємо, що курс гривні на міжбанківському ринку до останнього часу відрізнявся підвищеною волатильністю. Так, 24 вересня на відкритті міжбанку долар подорожчав до 14,95 грн. Однак до закриття торгів цього дня українська валюта сильно зміцнилася - до обіцяного Нацбанком рівня 12,95.

Наступного дня, 25 вересня, гривня на міжбанку знову різко впала - до 13,40 за долар. У п'ятницю, 26 вересня, міжбанк відкрився на рівні 13,40 грн за долар і залишався на ньому протягом наступних двох сесій. На цій позначці гривня тримається і сьогодні.