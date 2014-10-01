НБУ відкликатиме валютні ліцензії у банків за маніпулювання ринком

Національний банк України має намір застосовувати до банків жорсткі заходи впливу за маніпулювання на валютному ринку, включаючи відкликання генеральної ліцензії на проведення валютних операцій.

Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 29 вересня №29-209/55222, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, НБУ повідомляє, що за результатами аналізу роботи банків з'ясував, що деякі з них допускають недобросовісні операції з торгівлі валютою на міжбанківському валютному ринку України й міжнародних ринках, спричиняючи умисний тиск на валютний ринок і таким чином маніпулюючи ринком.

Читайте такожГривня на міжбанку тримається на 13,40 за долар уже п'ятий день«У разі виявлення подібних фактів Національний банк України кваліфікуватиме ці операції як недобросовісні й застосовуватиме до банків жорсткі заходи впливу, включаючи відкликання генеральної ліцензії на проведення валютних операцій», - йдеться в листі.