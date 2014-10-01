У компанії Ахметова заявляють, що спецзв'язок для Януковича проводили не за бюджетні гроші

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій - компанія «Укртелеком», заявляє, що телекомунікаційна мережа спеціального призначено (ТМСП) була побудована виключно на гроші компанії без залучення бюджетних коштів.

Відповідну заяву «Укртелеком» зробив у зв'язку з повідомленням генпрокурора України Віталія Яреми про те, що екс-президент Віктор Янукович і ряд наближених до нього осіб, включаючи членів наглядової ради «Укртелекому», підозрюються в організації фінансування за рахунок держбюджету будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

«Виділена ТМСП була побудована повністю і виключно за кошти «Укртелекому», ніякі бюджетні кошти для її створення не виділялися», - йдеться в заяві «Укртелекому».

Водночас у компанії зазначають, що не мають жодного стосунку до створення та експлуатації телекомунікаційної мережі доступу до ТМСП, яку створила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

«Щоб уникнути непорозумінь, вважаємо за необхідне зазначити, що ПАТ «Укртелеком» не має ніякого стосунку до створення та експлуатації телекомунікаційної мережі доступу до ТМСП. Створена Держспецзв'язком телекомунікаційна мережа доступу до ТМСП є окремим об'єктом, який має власне технологічне обладнання і відмінне від ТМСП функціональне призначення», - наголошують у компанії.

Читайте такожСуд постановив стягнути з Курченка 135 млн гривень неустойки за стадіон “Металіст”Як повідомлялося, 30 вересня генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що екс-президент Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров і ряд наближених до них осіб підозрюються в організації з корисливих мотивів фінансування за рахунок державного бюджету на виконання робіт з будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу до Інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).