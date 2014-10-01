Долар у Росії наближається до 40 рублів, євро вже більше 50

Рубль почав валютні торги середи зниженням в умовах локального дефіциту валюти через західні обмеження і загальносвітовий попит на долар США, а також після завершення податкового періоду, в умовах низьких нафтових цін і відтоку капіталу на тлі геополітичної нестабільності й невизначеної ситуації навколо АФК "Система" і "Башнефть".

Локальний дефіцит валюти відобразився у проведених напередодні перших угодах Центробанку з продажу доларів у рамках операції валютний своп, незважаючи на суворі умови для учасників ринку.

Як повідомляє Reuters, сьогодні котирування бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на торгах Московської біржі на 10.30 мск знаходилися на рівні 44,31 рубля, кошик подорожчав на 3 копійки.

При відкритті котирування кошика заскочили за верхню межу плаваючого коридору ЦБ 35,40-44,40, де регулятор раніше зобов'язався продавати валюту в необмежених обсягах, зрушуючи коридор на 5 копійок через кожні $350 мільйонів інтервенцій.

На 10.30 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі у 39,64 рубля, на 5 копійок вище попереднього закриття.

Читайте такожРубль з-за санкцій впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівняНа початку сесії був сформований локальний максимум 39,74, що недалеко від абсолютного максимуму долара 39,89, досягнутого напередодні після повідомлень про можливі обмеження транскордонного руху капіталу, втім, практично відразу спростованих Центробанком.

Євро оцінюється у 50,03 рубля, що на 6 копійок вище вчорашнього закриття.