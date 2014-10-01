Канада надала Україні кредит на 200 млн канадських доларів
14:54, 01 жовтня 2014Фінанси
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18 вересня між Україною та Канадою було досягнуто згоди про надання позики в 200 млн дол.
Кошти залучені на 5 років за ставкою 2,1% річних / newsmirforex.blogspot.com
Україна 30 вересня отримала кредит від Канади на суму 200 млн канадських доларів (близько 2,3 млрд грн), повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Згідно з повідомленням, кошти залучено на 5 років за ставкою 2,1% річних.
Мінфін нагадав, що запозичення здійснено з метою фінансування державного бюджету з дотриманням граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.
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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня між Україною та Канадою було досягнуто згоди про надання позики в 200 млн дол. для проведення реформ в економічному та фінансовому секторі України.
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