Баррозу пояснив Путіну, що торговельні бар'єри для України суперечать домовленостям

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відповів президенту Росії Володимиру Путіну – нові торговельні бар’єри для України будуть суперечити домовленостям про відкладення тимчасового застосування зони вільної торгівлі.

Він наголосив, що Угода є двостороннім документом, і змінювати його можуть тільки відповідні сторони.

Про такий зміст листа, який був направлений російському президенту, повідомила у середу в Брюсселі представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен, передає власний кореспондент УНІАН.

За словами Хансен, у листі президент Баррозу нагадав Путіну, що пропозиція відкласти тимчасове застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі була погоджена на тристоронній зустрічі 12 вересня. „Президент нагадав, що зі сторони ЄС ми проінформували держави-члени та отримали погодження на необхідні законодавчі кроки, які ви бачили в останні дні. Пропозиція відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі пов’язана з тим, як про це президент нагадав у своєму листі, щоб продовжувати застосування преференційного режиму між Росією та Україною, як це також було погоджено під час тристоронньої зустрічі 12 вересня. В цьому контексті президент висловив занепокоєння щодо нових заходів російського уряду, які пропонують нові торговельні бар’єри між Росією та Україною, тому що це буде, як висловився президент, суперечити домовленостям тристоронньої зустрічі”, - сказала вона.

Читайте такожЄС лібералізував торгівлю з Україною, а Росія блокує - голова МЗС ШвеціїХансен також наголосила, що у листі президент Баррозу нагадав Путіну, що ЄС залишається готовим продовжувати працювати з Росією над будь-якими негативними впливами на російську економіку, які можуть бути в наслідок застосування зони вільної торгівлі. „Але також чітким є те, що Угода про асоціацію – двостороння угода, і зміни можуть бути зроблені тільки залученими сторонами, як ми це пояснювали раніше. Ці кроки – частина шляху широкого мирного процесу в Україні, який поважає територіальну цілісність та суверенітет України”, - підкреслила представник ЄК.

Хансен додала, що Європейська комісія віддана продовжувати вносити свій внесок у мирне вирішення ситуації в Україні. „Цей лист має розглядатися у цьому дусі. Президент висловив надію, що цей план буде повністю виконаний, і може бути досягнутий швидкий та вирішальний прогрес у тристоронній переговорах”, - наголосила вона.