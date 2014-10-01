У Росії підраховують, що станеться з економікою за ціни нафти в $60

Центральний банк РФ збирається сформулювати план дій на випадок шокового сценарію зі зниженням нафтових цін до $60 за барель, повідомила перший заступник голови ЦБ Ксенія Юдаєва, передає Рейтер.

"Нас попросили, щоб ми робили шоковий сценарій. Ми робили жорсткий, але ймовірний, а нас просили шоковий, тому близько $60 ми там закладемо", - сказала Юдаєва.

Ціни на нафту знижуються через збільшення як пропозиції, так і попиту на ринку, і більшість експертів виключають їх швидке підвищення. Зараз барель російської суміші Urals коштує $94,5, тоді як бюджет на найближчі три роки розрахований по $100.

Минулого тижня глава ЦБР Ельвіра Набіулліна на засіданні уряду, що розглядав проект основних напрямків грошово-кредитної політики, говорила, що ЦБ опрацьовує додатковий стресовий сценарій, що передбачає більш різке зниження цін на нафту.

Центробанк РФ представив в проекті основних напрямів грошово-кредитної політики три сценарії розвитку російської економіки.

Базовий сценарій передбачає, що геополітичні ризики будуть зберігатися на підвищеному рівні у першому півріччі 2015 року і поступово знизяться надалі. У цьому варіанті ЦБ не чекає збільшення масштабу або тривалості санкцій проти Росії, але прогнозує пролонговану дію існуючих заходів, що стане стримуючим фактором для зростання економіки в 2015 році.

У цьому сценарії закладена помірно спадна динаміка цін на нафту з $106,5 за барель в середньому з початку 2014 року до $102,5 в середньому за рік в 2017 році.

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У другому сценарії, який передбачає аналогічну базового динаміку зовнішнього попиту і цін на нафту, розглядається можливість збереження підвищеної зовнішньополітичної напруженості у всьому розглянутому періоді, у тому числі, пролонгована дія обопільних санкцій та обмежень, а також підвищення податкового навантаження на економіку.

Третій варіант ґрунтується на передумовах, схожих з другим варіантом у частині пролонгованої дії санкцій і параметрів податкової політики, до яких додається зниження цін на нафту: понад $20 за барель за 2015-2017 роки.