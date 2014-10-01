За маніпуляції з доларом від валютних аукціонів відсторонили 4 банки

Національний банк України за результатами проведеної перевірки відсторонив 4 банки від участі у валютному аукціоні за маніпуляції з валютою, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, в ході моніторингу операцій банків на міжбанківському валютному ринку станом на 30 вересня було виявлено факти здійснення окремими банками маніпуляцій з валютою.

«Такі банки, а це 14 фінустанов, були попереджені про можливе їх відсторонення від участі у валютному аукціоні з продажу валюти за фіксованим курсом, оголошеному Національним банком України на 2 жовтня 2014 року. Як наслідок, 4 банки було відсторонено від участі в аукціоні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аукціони НБУ проводяться для банків за голландською системою, яка передбачає старт торгів з найбільших значень. Раніше Нацбанк продавав валюту для задоволення потреб клієнтів за заявками банків не нижче 500 тис. дол., однак за підсумками наради з керівниками дрібних і середніх банків має намір знизити мінімальний поріг заявки до 100 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в листі комерційним банкам 29 вересня попередив, що має намір застосовувати до банків жорсткі заходи впливу за маніпулювання на валютному ринку, включаючи відкликання генеральної ліцензії на проведення валютних операцій.

Керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол.

Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються на рівні близько 12,95/13,40 грн/дол.

Нацбанк щодня розміщує інформацію про індикативний курс гривні до іноземних валют, щоб банки могли використовувати цей курс як орієнтир для проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.