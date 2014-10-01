ГПУ дізналася ще про 11 мільйонів грн зловживань Арбузова
16:09, 01 жовтня 2014Фінанси
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У ході перевірки Національного банку України Генеральною прокуратурою викрито факти незаконного використання державних коштів колишніми високопосадовцями цієї державної установи.
Арбузов наінформував про діяльність комерційних банків на 11 мільйонів гривень / УНІАН
Зокрема встановлено, що всупереч вимогам Законів України «Про Національний банк України» та «Про здійснення державних закупівель» у 2012 році ними безпідставно витрачено понад 11 млн грн на інформування про діяльність комерційних банків.
Про це повідомляє сайт Генпрокуратури.
За результатами перевірки розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України.
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Перевірки у Національному банку тривають.
Як відомо, головою НБУ з грудня 2010 до січня 2013 року був соратник Віктора Януковича Сергій Арбузов.
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