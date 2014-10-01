Гривня закрила міжбанк на рівні 13,35 за долар

У середу, 1 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 12,9450/13,3500 грн/дол. проти 12,9550/13,3500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 16,3286/16,8330 грн/євро проти 16,3500/16,8276 грн/євро, на 12:00.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3273/0,3375 грн/рубль проти 0,3260/0,3366 грн/рубль, на 12:00.