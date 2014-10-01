Держбюджет за січень-вересень недоотримав понад 20 мільярдів

До загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-вересень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 301,3 млрд грн, що становить 93,7% планового показника за цей період, і недоотримання доходів становило 20,1 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

При цьому порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи держбюджету за січень-вересень збільшилися 20,2%, або на 50,6 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, в січні-вересні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 262,7 млрд грн (95,9% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період).

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 11,1 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збирання до загального фонду державного бюджету на суму 11,5 млрд грн (при плані 237,9 млрд грн до бюджету надійшло 226,4 млрд грн, або 95,2%), в тому числі податковими органами не забезпечено збирання на суму 7,3 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 4,2 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-вересні 2014 року надійшло 38,5 млрд грн (81,1% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період). Недонадходження до спеціального фонду становили 9 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-вересні відшкодовано 34,1 млрд грн ПДВ (91,8% плану).

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Як повідомляв УНІАН, до загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-серпень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 266,5 млрд грн, що становить 94,1% планового показника за цей період, недоотримання становило 16,8 млрд грн.

31 липня Верховна Рада прийняла зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачають збільшення обсягу дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн та витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.