Мінфін залучив до держбюджету 1,3 млрд гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,318 млрд грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені в результаті розміщення облігацій у гривні терміном обігу 10 років під 15,50% річних за двома поданими заявками.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вересні провів 6 ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 1,7 млрд грн.

У жовтні Мінфін планує провести ще 4 аукціони - 7, 14, 21 і 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 29 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 213,068 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 70,753 млрд грн на обслуговування держборгу - 31,473 млрд грн.

Станом на 30 вересня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 385,568 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 266,396 млрд грн, у власності банків - 85,542 млрд грн, нерезидентів - 19,430 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.