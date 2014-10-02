Інфляція в Росії через путінське ембарго оновила трирічний максимум

Інфляція в Росії з 1 по 29 вересня склала 0,7%, що в річному порівнянні (до вересня минулого року) рівнозначно інфляції в 8,1% за підсумками місяця. Це максимум з вересня 2011 року і вище ключової ставки ЦБ, підвищеної наприкінці липня до 8%, повідомляють «Ведомости» з посиланням на Росстат.

Інфляція прискорилась у першій половині року через заборону імпорту м'яса з Євросоюзу і девальвацію рубля, в червні вийшла на пік (7,8%), після якого уряд, Центробанк і аналітики очікували її поступового уповільнення. Проте з серпня зростання цін знову почало прискорюватися через введену урядом заборону на імпорт низки продовольчих товарів з країн, що підтримали санкції проти Росії.

Стали дорожчати не тільки «заборонені» продукти (частка деяких з них на ринку досягала 25%), але й практично всі інші. Згідно з Росстатом, за 10 місяців до кінця вересня м'ясо курей подорожчало на 24,2% (ринок м'яса птиці практично повністю представлений вітчизняною продукцією: частка імпорту - 13%) - майже так само, як і «заборонена» свинина подорожчала за той же час на 25,2% (частка імпорту - приблизно 20%): переробники через ембарго на ввезення свинини і яловичини переключилися на м'ясо курей.

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За серпень зростання цін становило 0,2%, у річному порівнянні - 7,6%: сезонне здешевлення плодоовочевої продукції утримало інфляцію від вищих темпів, але до кінця вересня цей фактор майже повністю був вичерпаний. Середньодобовий приріст цін, що розраховується Росстатом, у вересні був у 2,75 разу вище, ніж у серпні, а у порівнянні з вереснем 2013 р. ціни росли в 3,1 разу швидше.

З початку року по 29 вересня ріст цін стновив 6,3% проти 4,7% за січень - вересень минулого року. Мінекономрозвитку і Центробанк РФ прогнозує інфляцію за підсумками 2014 р. на рівні 7,5%, визнаючи ризик перевищення цього прогнозу.