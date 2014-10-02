Нацбанк просить МВС закрити 10 незаконних пунктів обміну валюти

Національний банк України просить МВС закрити 10 незаконних пунктів обміну валюти, список яких Нацбанк передав силовим структурам, повідомляється на сторінці регулятора у Facebook з посиланням на підсумки наради НБУ і представників МВС, СБУ, Держфінмоніторингу і Державної фіскальної служби України.

За інформацією НБУ, ці пункти обміну не мають навіть ліцензії на здійснення такої діяльності, але досі продовжують працювати на готівковому валютному ринку.

«Голова НБУ закликав представників Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, СБУ, Держфінмоніторингу і Державної фіскальної служби України відповідним чином відреагувати і закрити нелегальні пункти обміну валюти, які здійснюють незаконні валютні операції і стимулюють розвиток «чорного» ринку»», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Незалежна асоціація банків України (НАБУ) на початку року звернулася до Національного банку із закликом активізувати боротьбу з незаконними обмінними пунктами.

Експерти асоціації, проаналізувавши досвід інших країн у цій сфері, пропонують для детінізації ринку обміну готівкової валюти оприлюднити на сайті Нацбанку інформацію про легально працюючі обмінні пункти. Цією інформацією зможуть скористатися як рядові споживачі, так і співробітники міліції для припинення діяльності незаконних «обмінників».