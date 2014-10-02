Гривня продовжує триматися на позначці 13,35 за долар

У четвер, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів встановилися на рівні 12,9500/13,3500 грн/дол. проти 12,9450/13,3500 грн/дол. на закритті торгів у середу.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні до євро на відкритті встановилися на рівні 16,3558/16,8610 грн/євро проти 16,3286/16,8330 грн/євро на закритті торгів 1 жовтня.

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Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3271/0,3374 грн/рубль проти 0,3273/0,3375 грн/рубль на закритті торгів 1 жовтня.

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