Загальний ефект від діяльності податкової міліції за 6 місяців складає 13 млрд. гривень

Це ті кошти, які вдалося повернути до держбюджету, не дозволити з нього вивести або приховати від оподаткування, повідомляє сайт ДФС.

Так, у 2014 році співробітниками податкової міліції встановлено та припинено діяльність 41 конвертаційного центру, 477 транзитно-конвертаційних підприємств, 531 суб‘єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Прямі збитки державного бюджету лише внаслідок несплати ПДВ цими структурами складали 4 млрд. грн.

Читайте такожМіністр фінансів: податкова реформа узгоджена з МВФОкрім цього, попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 3,3 млрд. грн.

1,4 млрд. грн. склали надходження за рахунок протидії тіньовій економіці, а також накладено арешт на майно та кошти у розмірі майже 1,5 млрд. грн.

За наслідками розгляду порушених працівниками податкової міліції карних справ у державний бюджет відшкодовано 2,8 млрд. грн. збитків.

У рамках розслідування незаконної діяльності підприємств, які афільовані з одіозними представниками минулої влади, зупинено внесення змін в систему депозитного обліку цінних паперів на загальну суму 5,4 млрд. грн.

Завдяки активізації боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів, було припинено діяльність 81 незаконного виробника підакцизних товарів та вилучено незаконно вироблених підакцизних товарів на суму 303 млн. грн., що на 20% більше, ніж за попередній період.

Перші підсумки розслідування протиправної діяльності колишніх посадових осіб ДП «Укрспирт» дозволяють вже сьогодні говорити про те, що співробітниками податкової міліції виявлено злочинні схеми, завдяки яким лише внаслідок завищення цін на сировину та оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, державі щомісяця спричинялися збитки в розмірі біля 40 млн. грн. Також зазначеними особами було організовано незаконний щомісячний обіг алкогольної продукції обсягом майже 3 млн. літрів спирту.

В рамках боротьби з незаконним виробництвом тютюнових виробів, співробітниками ДФС припинено діяльність великої підпільної тютюнової фабрики, виробничі потужності якої дозволяли виробляти біля 140 тис. пачок цигарок на добу. Було заарештовано 3 промислові виробничі лінії, понад 30 тон тютюнової сировини, більше 100 тис. пачок цигарок, біля 10 млн. марок акцизного податку. При цьому, лише за одну добу функціонування зазначених нелегальних виробничих потужностей, втрати держбюджету від несплати лише акцизного податку складали понад 590 тис. грн.

За словами першого заступника голови ДФС Володимира Хоменко, за підсумками 2014 року податкова міліція зможе відрапортувати про завершення цілої низки резонансних фінансових розслідувань. Злочинні схеми, завдяки яким останніми роками відбувалося масштабне розграбування бюджетних коштів та корупційнне збагачення посадовців, будуть остаточно зруйновані.