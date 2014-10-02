Інфляція в Україні становитиме майже 20% за рік - СБ

Світовий банк учетверте з початку року погіршив прогноз для економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8% у 2014 році і на 1% у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан на презентації нового Економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

«Ми прогнозуємо, що ВВП України впаде на 8% у 2014 році і на 1% у 2015 році», - сказав Чімяо Фан.

Згідно з матеріалами Світового банку, представленими в ході презентації, відновлення зростання економіки України очікується в другій половині 2015 року, і вже в 2016 році ВВП країни збільшиться на 3,5%, у 2017 році - на 4%.

Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, прискориться до 19% у 2014 році, до 10% - у 2015 році. У 2016 та 2017 роках очікується інфляція на рівні 6,9% і 5,8%, відповідно.

Дефіцит держбюджету, за прогнозами банку, становитиме в 2014 році 5,8% ВВП, у 2015 році - 3,9%, у 2016 році - 2,8%, у 2017 році - 2,5%.

Світовий банк прогнозує державний і гарантований державою борг України в 2014 році на рівні 68,8% ВВП, у 2015 році - 74,9%, у 2016 році - 71,7%, у 2017 році - 66,9%.

Банк пояснює погіршення прогнозів конфліктом на сході України, який руйнує господарську діяльність, перешкоджає збиранню податків, негативно впливає на експорт і знижує довіру інвесторів.

Світовий банк наголошує, що відновлення зростання економіки країни неможливе без проведення структурних реформ, включаючи житлово-комунальний та енергетичні сектори, а також без вдосконалення системи держуправління та боротьби з корупцією.

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Як повідомляв УНІАН, у червні Світовий банк погіршив прогноз спаду економіки України за підсумками 2014 року до 5%.

Міжнародний валютний фонд у липні погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з 5%, прогнозованих раніше.

Кабінет міністрів затвердив прогнозні показники економічного розвитку України на 2015-2017 роки за двома сценаріями. Перший передбачає незначне зростання ВВП вже в 2015 році - на 0,3%, другий - на 2%. Інфляція в річному вираженні за прогнозом в 2015 році становитиме від 10,9% до 13% залежно від сценарію розвитку.

Рада Національного банку України затвердила грошово-кредитну політику на 2015 рік, яка передбачає зростання реального ВВП в 2015 році на 1% при річній інфляції близько 9%.

За даними Держстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%.